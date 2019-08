Todos caben en la maleta de Cangas

Los libros más inclusivos se leen en Cangas de Onís, donde la asociación "Emburria" estrena un cuentacuentos con el fin de que niños y mayores trabajen más valores como la empatía. El proyecto, que lleva por título "La maleta viajera", arranca el día 9 en el parque de Cangas de Onís y se repetirá cada viernes del mes de agosto, desde las seis de la tarde. La primera lectura será la de "Topito terremoto", un personaje hiperactivo y con déficit de atención -creado por la escritora Anna Llenas- que se siente desplazado por la sociedad hasta que aprende a canalizar su desbordante energía sin prejuicios y desde el amor.

El relevo lo toma el 16 de agosto el cuento "¡Vivan las uñas de colores!", protagonizado por un niño que sufre burlas porque le gusta hacerse la manicura. El día 23 llega el turno de "El Punto", toda una oda a la autoconfianza y el desarrollo de la creatividad, y el 30 de agosto pone el colofón "Wonder", que pone el foco en la importancia de aceptarse a uno mismo. La actividad incluirá juegos y concursos. De la lectura de los cuentos se encargarán, entre otras, la gerente de "Emburria", María Órreo, que destaca el valor de la iniciativa. "Es importante promover desde edades tempranas la diversidad porque no se trata de ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes", resalta. "Por el invierno solemos ir con la maleta viajera a los centros educativos y siempre tiene muy buena aceptación. Para no tenerla parada en verano se nos ocurrió esta iniciativa", concluye.