Ana Teresa Cué, la escritora que será recordada por su profundo "llanisquismo"

"Ha sido un shock inicial y una tristeza general". La escritora llanisca Ana Teresa Cué falleció de forma repentina el pasado jueves a los 64 años de edad, dejando en todos los que la conocieron un profundo pesar por su pérdida.

Un pesar que sienten especialmente los simpatizantes del bando de La Magdalena, del que era una profunda devota, pues aún pudieron disfrutar de su compañía el 31 de julio en la espicha que servía como despedida a las fiestas de este año. "Estuvo ayudando hasta el último día", afirma el presidente del Bando, Rafael Romero, quien cuenta de Cué que "a La Magdalena la llevaba siempre por delante y cuando estaba en Barcelona (donde estaba afincada) contaba los días para venir".

Cué contaba con profundas raíces llaniscas. No en vano, era nieta del reconocido fotógrafo Baltasar Cué. Por eso, no es de extrañar que la gente que la conoció recuerde de ella su "llanisquismo". Así lo define Higinio del Río, quien explica que no solo era una enamorada de Llanes, sino que lo demostraba "estudiando su historia porque tenía una verdadera devoción".

Una devoción que le llevó en 2017 a cumplir el sueño de su vida, tal y como relató ella misma a LA NUEVA ESPAÑA entonces, al conseguir publicar su libro "Del color del musgo húmedo", un texto ambientado en los tiempos de la Guerra Civil que tenía como escenario hechos reales que ocurrieron en Llanes durante esos años. Un talento por el que, junto a su carácter, siempre será recordada.