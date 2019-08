Roban una cordera a un ganadero de Sobrepiedra (Parres)

Esta vez no fue achacable a daños ocasionados por el lobo, ni mucho menos por perros asilvestrados, sino que fue obra y arte de algún personaje desaprensivo que pasaba por allí y se fijó en ella. El asunto es que ayer un ganadero que tiene sus ovejas pastando en la finca conocida como "Labréu", en el núcleo rural de Sobrepiedra, en término municipal de Parres, echó en falta una corderina, de seis meses de vida, entre sus cabezas de ganado ovino. Al parecer, un amigo de lo ajeno se la hurtó con nocturnidad y alevosía. "No es la primera vez que ocurre, ya en otras ocasiones anteriores me pasó con otros corderinos", aseguró tremendamente enojado, informa J.M.C.