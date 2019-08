Nino Bárcena, "agradecido" al recoger el premio "Farín"

Eubaldino Bárcena, más conocido como Nino Bárcena, recogió ayer su premio "Farín 2019" (en la imagen junto a Alejandro Criado) "muy agradecido y "con mucha sorpresa". Este riosellano, destacado en la música por ser el saxofonista del conocido grupo "Los Búhos", recibió el galardón de la asociación cultural "Amigos de Ribadesella" gracias a su labor como músico y como maestro para otros jóvenes que querían seguir su camino. "Siento satisfacción de que se me premie por hacer lo que me gusta", afirma, informa C. M.