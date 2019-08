Las antiguas escuelas de Coya, en Piloña. acogen el sábado las II Jornadas lúdicas de la Asociación "El Roblón", de 10.30 a 20.00 horas. El programa incluye un torneo de cartas coleccionables de VTES (Vampire The Eternal Struggle) y juegos de tablero, informa C. C.