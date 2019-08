IU propone parkings disuasorios en Llovio y Arriondas con lanzaderas a los Lagos

Buses lanzadera a los Lagos de Covadonga con salida directa desde Arriondas y Ribadesella y una habilitación de aparcamientos disuasorios gratuitos en el entorno de Arriondas y Llovio donde realicen paradas estas nuevas líneas de transporte. Son algunas de las propuestas que lanzó ayer el diputado de Izquierda Unida Ovidio Zapico para mejorar el acceso a los Lagos de Covadonga, una fuente constante de conflictos.

Zapico lamenta que, tras varios años con el plan de transporte a los Lagos en marcha, aún no se haya puesto fin a los problemas de embotellamientos para entrar al parque nacional de los Picos de Europa. "Esta situación no aporta ningún beneficio para nadie, no es sólo una bofetada al medio ambiente en uno de los lugares en los que más debería cuidarse, también es un ataque a la imagen de Asturias y una invitación a los visitantes potenciales a buscar quizá destinos menos caóticos y más sostenibles", advierte.

El diputado, que pone el proyecto de Madrid Central como ejemplo de buen hacer para frenar la invasión de vehículos particulares, apuesta por medidas consensuadas con los diferentes actores sociales, como la de establecer un sistema de tarifas progresivas en los parkings para que resulten más caros aquellos más cercanos a la basílica.

Prohibir en las horas más críticas la circulación desde la glorieta de Sotu Cangues en dirección a Covadonga a los vehículos particulares que no vayan a hacer uso de los parkings habilitados por el plan a los Lagos, controlando a los infractores mediante cámaras de videovigilancia, es otra de sus propuestas.

El parlamentario de IU se muestra partidario de que la flota de vehículos que pueda acceder al parque nacional de los Picos de Europa sea exclusivamente eléctrica, con excepciones sólo para quienes hagan uso de las pistas para fines ganaderos; también de continuar los estudios técnicos para la implantación de un remonte mecánico eléctrico a los Lagos.

El "pack" de medidas propuesto ayer por IU contempla la habilitación de carriles específicos para ciclistas en los accesos a Covadonga y la modernización de los sistemas de pago de los parkings y autobuses lanzadera, para que puedan realizarse reservas online y pagos con tarjeta de todos los servicios.

Zapico se queje de los problemas de comunicación por carretera en el oriente de Asturias y urge una intervención integral para la carretera N-634, en el tramo que discurre entre Lieres y Ribadesella, donde se registran varios cortes.