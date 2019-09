Llanes repetirá el plazo de exposición pública del Plan de Ordenación Urbana

La Corporación municipal de Llanes aprobó ayer por unanimidad iniciar un nuevo período de exposición pública del Plan de Ordenación Urbano y documento ambiental estratégico por un plazo de dos meses. También tendrán en cuenta las alegaciones presentadas en el tiempo que ha estado a consulta. Aunque hubo consenso final no faltó el debate político.

Es la solución que da el equipo de Gobierno después de la incidencia producida en el Centro de Artesanía de Poo, ya que parte de la documentación no estaba diligenciada (sellada). El secretario municipal en funciones se encargó de certificar que los planos eran los mismos que los que se habían aprobado en sesión plenaria, según explicó la concejala de Urbanismo, Marián García de la Llana. Subsanaron así el fallo. "En todo momento el equipo de Gobierno tuvo la inmediatez para solucionar esto y en vista de que pudiera afectar a que la tramitación fuera impecable se decidió iniciar de nuevo un período de exposición pública del documento", defendió la edil. "Las alegaciones están bien", por lo que no es necesario repetirlas. Son más de cien planos y solo afecta a uno. "El procedimiento es impecable", insistió. El alcalde, Enrique Riestra, defendió también las garantías jurídicas del proceso. Acusó al PSOE de obsesión para no sacar adelante este plan por intereses económicos, pues "el urbanismo nutrió a muchos bolsillos" por la especulación, afirmó.

El portavoz del PSOE, José Manuel Herrero Mijares, criticó lo ocurrido. "Es una incidencia grave", calificó. "Este Plan General, que dicen que va a ser el plan definitivo para todos, ha nacido como ha nacido", apuntó, además de afear algunas cuestiones que se han registrado a lo largo de la tramitación.

Además, tomó posesión Juan Antonio González Blanco como nuevo concejal del PSOE. Entre el público que siguió la sesión plenaria estaba el nuevo director general de Urbanismo, Alfonso Toribio, natural de Panes (Peñamellera Baja).