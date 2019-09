Parte de Piloña se queda un día sin señal de televisión

Vecinos de parte de Piloña, incluido Infiesto, y de Nava se pasaron un día entero sin señal de televisión, para desesperación de muchos, ya que se sucedieron las quejas por no poder sintonizar ningún canal. El apagón se produjo a primera hora de la tarde del viernes y se prolongó hasta ayer pasadas las 15 horas. Se debió a una avería en las antenas ubicadas en el monte Cayón (Piloña). No obstante, en Infiesto están acostumbrados a sufrir fallos en la recepción de la señal, aunque la pantalla del televisor no llegue a pasar tanto tiempo en negro como estos días, informa M. M.