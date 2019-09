Llanes, un plan descompensado: restrictivo en Posada y Nueva, expansivo en los pueblos

Un crecimiento "descompensado". Es el adjetivo que algunos expertos han elegido para calificar las propuestas del plan general de ordenación de Llanes (PGO), actualmente en fase de exposición pública, debido a que es restrictivo en núcleos urbanos como Posada y Nueva, mientras que es expansivo y propicia la construcción de muchas viviendas en varios núcleos rurales, como La Borbolla, Andrín o Naves, entre otros. El reparto de las 3.873 viviendas teóricas que el planeamiento posibilita en el concejo hasta 2031 es, cuando menos, llamativo.

En orden decreciente, en cabeza se sitúa la villa de Llanes, que concentra la mayor parte del crecimiento urbanístico previsto para los próximos años. Según la literatura del PGO, en la capital del concejo se podrán construir, como máximo, 128 viviendas en suelos urbanos consolidados, 231 en suelos urbanos no consolidados y 312 en suelos urbanizables. En total son 671 viviendas.

Cabría esperar que Posada, con una trama urbana consolidada desde hace decenios y segunda localidad del concejo por población, fuera también la segunda en la que se permitiera un mayor número de viviendas, pero no es así. En el segundo lugar de este ranking se sitúa Celoriu, donde se podrán construir hasta 2031 un total de 56 viviendas en suelos urbanos, 39 en urbanos no consolidados y 33 más en la zona clasificada como núcleo rural (el documento urbanístico incluye una zona de Celoriu como área urbana y otra como suelo no urbanizable núcleo rural). En total son 128 las viviendas que se podrán construir con el PGO.

Son 9 más que las previstas para Posada, o más correctamente para la zona de la parroquia conocida tradicionalmente como La Vega, donde se concentra la trama urbana. En La Vega se podrán construir 13 viviendas en suelo urbano consolidado y 106 en no consolidado. Son, por lo tanto, 119 en total, la sexta parte que en la capital del concejo.

El cuarto lugar del ranking depara otra sorpresa, pues no figura Nueva, tercera localidad del concejo por población y tamaño, sino San Roque, donde el PGO permite construir 13 viviendas en suelo urbano y 89 en la zona clasificada como núcleo rural. En total, 102 viviendas.

Pero es que para hallar a Nueva hay que bajar hasta el undécimo lugar, porque antes que esta localidad figuran: Andrín, donde se podrán construir 95 viviendas, La Borbolla (88 viviendas, que ascienden a 119 si se suman las previstas en los barrios de L'Arma, El Ganciosu y El Práu), Parres (83), Naves (81), Pendueles (74), Quintana (69) y Villajormes (68). Solo después aparece la capital del valle de San Jorge o San Xurde, donde "solo" se permite un total de 62 nuevas viviendas. En el duodécimo puesto aparece otro núcleo urbano, Barru, donde están previstas 59 viviendas, 26 en suelos urbanos consolidados y 33 en no consolidados. El último de los núcleos urbanos del concejo, Poo (Po) se sitúa en los puestos de cola del ranking, pues pese a la calificación elegida solo se contempla la construcción de 23 nuevas viviendas en suelo urbano. Muy por encima se sitúan, entre otros núcleos rurales, La Pereda, donde están previstas 58 viviendas; Piñeres (56) Niembru y Rales (55), Balmori (Valmori), Jontoria y Ardisana (51), Porrúa (47), Vibañu (43), Obiu, Lledíes y Garaña (42) y Buelna, Riegu y Villanueva (41).

Para entender la presunta "descompensación" que advierten algunos urbanistas basta con comparar los datos de población y parque de viviendas de algunas poblaciones y los crecimientos previstos en el plan llanisco. Así, mientras que en Nueva, con casi 600 habitantes y 400 viviendas, se permiten "solo" 62 viviendas, en Naves, que suma apenas 170 habitantes y 181 viviendas el PGO prevé construir bastantes más: 81. Otro ejemplo: en Posada-La Vega, centro urbano que supera los 800 habitantes y suma cerca de 600 viviendas, se contemplan "solo" 119 nuevas viviendas. Son exactamente las mismas que se prevén en La Borbolla y sus barrios, que en la actualidad suman únicamente 155 habitantes y 184 viviendas. Y son 9 menos que las previstas en Celoriu, localidad que tiene la mitad de habitantes y de parque de vivienda que Posada.

Por lo que se refiere a la parte más baja del ranking, el plan de Llanes prevé que en cinco núcleos no se construya ninguna vivienda en los próximos 12 años. Son: Llamigu, Samartín (Naves), La Venta (Jontoria), San Pedru (Caldueñu) y Telléu. En otros seis núcleos se podrá levantar solo una casa: Caldueñín, Buda, Las Xareras, Sucueva, Doradiellu (Los Carriles) y El Candal (Purón).