El Ayuntamiento y Otea defenderán el espacio de las terrazas riosellanas

El Ayuntamiento de Ribadesella y la Asociación de Hostelería y turismo en Asturias (Otea) harán "un frente común" para defender "los intereses de los hosteleros riosellanos" con respecto a la limitación de espacio de las terrazas que, en cumplimiento estricto de la ley, podrían verse seriamente perjudicadas y, en muchos casos, llegar a desaparecer.

Así lo anunció ayer el alcalde, el socialista Ramón Canal, quien recibió la llamada del colectivo regional para sumarse a la defensa de los empresarios en el proceso judicial abierto por un particular contra un hostelero de Ribadesella, y contra el propio Ayuntamiento, por el incumplimiento del primero y por no hacer cumplir, el segundo, una norma que afecta de igual modo a las grandes ciudades que a los pequeños pueblos.

Esa norma, de obligado cumplimiento, salvaguarda el derecho a la accesibilidad y obliga a los hosteleros a separarse hasta 1,80 metros de la fachada de sus negocios, y 1,20 de las calles que registren tráfico o aparcamientos. De este modo, quedarían pocos establecimientos con posibilidad de instalar terrazas en la calle.

"Nuestros servicios jurídicos" defenderán los intereses municipales que, en cualquier caso, "respetarán a peatones y a personas con minusvalías, como no puede ser de otro modo", aunque también a los empresarios que generan riqueza y empleo en el municipio durante cada temporada.

Tal como recuerda el regidor, "la norma entró en vigor el 1 de enero de 2019, aunque en 2016 el gobierno de Charo Fernández Román así lo hizo constar en la Ordenanza de Terrazas". Nadie acató la obligación porque no constaban denuncias que empujaran a hacerlo. Ahora ya sí. Lo cierto, apunta Canal, "es que hay bastante nerviosismo respecto de este tema, y no sólo en Ribadesella: a mí me han llamado alcaldes de otras comunidades" para interesarse por una posible solución, si la hubiera. Porque el final de este proceso concluirá con la sentencia que se emita desde el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Oviedo y la interpretación de la norma de la magistrada.