Jaime Izquierdo: "Hay que diseñar una nueva forma de vivir en los pueblos"

Los vecinos son el pilar fundamental para luchar contra la despoblación en los pueblos. Esta fue una de las conclusiones a la que llegaron en la jornada que se celebró a instancias de la Confederación de Centros de Desarrollo Rural, de la que forma parte El Prial, y a la que acudió el comisionado para el Reto Demográfico, Jaime Izquierdo. Fue en la Casa de Cultura de Infiesto.

"Un lugar que es bueno para vivir es bueno para acoger", destaca Verónica Sánchez, técnica del programa "Volver al pueblo", a través del que prestan información a quienes desean instalarse en la zona rural y asesoran sobre cuestiones como el acceso de la vivienda. Precisamente en esta zona de Asturias se encuentran con dificultades porque la demanda turística encarece los precios de los alquileres y dificulta que haya disponibilidad para todo el año. Sánchez considera que las posibilidades de empleo, de servicios públicos y el tejido social son claves para atraer a nuevos residentes. En Infiesto quieren implicar a las juntas vecinales porque son quienes conocen los recursos disponibles y quienes después acojan a los futuros pobladores.

Jaime Izquierdo apuntó que la vuelta al pueblo ha de hacerse "en clave de sociedad postindustrial". "La forma de vida en los pueblos fue la que fue durante siglos y ahora hay que diseñar una nueva forma de vivir en los pueblos", añadió. Resume en tres ideas cómo será esa nueva tendencia: "en los pueblos hay que vivir con dignidad, como comunidad o equipo, mucho más que en la ciudad, y generar una nueva funcionalidad". No duda de que "los vecinos son la clave, son la solución, sin los vecinos no hay de qué hablar". Puso como ejemplo precisamente a Asiegu, la localidad cabraliega que acaba de ser reconocida como Pueblo Ejemplar de Asturias. No hubiera sido posible sin sus residentes. "Los gobiernos proveen de servicios generales, pero la chispa y la genialidad es siempre local", apuntó. El alcalde de Piloña, Iván Allende, reconoce que su concejo es un ejemplo del despoblamiento, pues ha pasado de sus 20.000 habitantes del pasado siglo a los 7.000 actuales. Pero valoró que el reto demográfico esté en la agenda de los gobiernos para frenar la tendencia.