La Santina entra en el Whatsapp

La Santina se apunta a las nuevas tecnologías. Ya tiene su propio "sticker" o icono en redes sociales como Whatsapp. Así que desde el domingo, la Virgen de Covadonga es más moderna que nunca.

La idea le surgió a José Juan Hernández, canónigo de Covadonga, a raíz de recibir el día la festividad del Pilar un "sticker" con la imagen de la Virgen zaragozana. Le gustó y pensó que en Asturias también podía nacer una propuesta similar. Así que le dio vueltas hasta conseguirlo, para lo que pidió ayuda a sus amistades.

"El día del Pilar me mandaron un "sticker" de la Virgen y pensé que lo mismo podíamos hacer con la Virgen de Covadonga", explica el canónigo. Cree que esta presencia activa en las redes sociales es una "forma de divulgación", además de ofrecer una imagen moderna y acercarse a los jóvenes, que hoy ya no entienden el mundo sin las nuevas tecnologías ni las redes sociales. El resultado está siendo fantástico desde que el domingo empezó a enviar el "sticker" a los números de teléfono de conocidos y allegados que tienen en sus contactos. Los destinatarios reciben una grata sorpresa, explica el canónigo de Covadonga, que ha desarrollado esta idea en la que la Santina luce con su emblemático manto rojo. "Está teniendo muy buena acogida", destaca. No es de extrañar porque la Virgen de Covadonga trasciende lo religioso porque es un símbolo de Asturias.