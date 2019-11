Lastres urge al arreglo de la carretera antes del inicio de la campaña de la xarda

Las intensas lluvias han destrozado un tramo de la carretera AS-257 de Colunga. Se trata de la vía de acceso al pueblo de Lastres, a la playa de La Griega y al Museo del Jurásico de Asturias. Ninguno de los tres núcleos está aislado, porque el Ayuntamiento habilitó un desvío de dirección única por La Poladura el mismo día en el que se cortó la carretera -el jueves pasado por la noche-, y porque al pueblo lastrín y al museo se puede llegar por otro acceso, el de Luces. Sin embargo, no todos los vehículos pueden acceder. Los camiones articulados, así como los autobuses de grandes dimensiones, no pueden llegar al puerto de Lastres. Y eso supondrá un problema si la carretera continúa destrozada durante los próximos meses o si la actuación no comienza cuanto antes.

El secretario de la Cofradía de Pescadores, Carlos Manso, destaca que "la viabilidad" de la entidad pesquera depende "de la campaña de la xarda" que supone "un 80% de los ingresos de esta cofradía" y comenzará "a principios del mes de marzo". El único acceso para los camiones que recogen la caballa en Lastres puede ser a través de la AS-257, con lo que, tal como explica el secretario de la cofradía, "estamos preocupados y en cierto modo alarmados porque no sabemos técnicamente cuál es la magnitud del argayo y cuánto va a durar su solución".

La actuación, urge Manso, "ha de hacerse con carácter de emergencia, con celeridad en los trámites y con agilidad en la ejecución" porque además de la campaña de la xarda "puede verse perjudicada la actividad diaria de los pescadores". Ese extremo lo apoya tanto el partido en el gobierno local, el PSOE, como el PP, en la oposición. Y también desde el ejecutivo regional, "conscientes de la importancia" de la actividad pesquera en Lastres y de la inminente llegada de la campaña de la xarda.

Según confirmaron ayer desde el Gobierno del Principado, "la carretera se va a reparar por procedimiento de trátmite de emergencia" y hoy mismo "una máquina comenzará a hacer al menos cinco sondeos para ver la profundidad de la cimetnación del muro que se construirá en la parte hundida del terreno". Las obras, señalan desde la Consejería de Infraestructuras, "estarán concluidas sobre finales de año o principios del próximo" y, por el momento, "se prevé que en unos diez o quince días se abrirá un carril en zahorra" para restablecer la circulación, que estará regulada con semáforos y que, al menos, permitirá recuperar cierta normalidad en el tránsito de algunos vehículos.

Por su parte, el diputado popular Javier Brea y el edil del PP local Justino Pérez se acercaron durante la mañana de ayer a la zona para comprobar el espectacular corrimiento de tierras que afecta a la zona comprendida entre el cruce que se dirige a La Poladura y la entrada a la playa de La Griega. Brea insistió en que "el Principado debe actuar de forma urgente" para evitar "poner en peligro los empleos de los pescadores lastrinos" y paliar la problemática derivada de ese destrozo del firme. Un destrozo que llegó a afectar a la falta de agua en la zona, donde no sólo se vieron perjudicados los vecinos, sino también empresarios hosteleros.