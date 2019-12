La cuponera que repartió un millón: "Arriondas es muy solidario, estoy feliz"

"Es una gran alegría muy grande saber que el millón de euros se queda aquí, y se lo doy a los vecinos de Arriondas, que me han acogido con tanto cariño. Me alegro mucho por los agraciados". Así de contenta se mostraba la agente vendedora de la ONCE Elena Sevares Peláez, que la pasada Nochebuena repartió 1.035.000 euros en premios. Fueron treinta y cinco los cupones vendidos del número 71.460, con un premio cada uno de 35.000 euros, en el sorteo del 24 de diciembre. "Estoy súper feliz, por ser el primer premio que doy y porque es para clientes asiduos y vecinos de aquí, porque Arriondas es un pueblo muy solidario", destacaba la cuponera tras recibir numerosas felicitaciones de los agraciados. "Algunos me han llamado agradecidos y me han dado la enhorabuena por dar un premio tan importante, y me han felicitado la Navidad". Un millón de euros que adelanta así los Reyes en Arriondas.