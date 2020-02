J. M. C.

Restos de meadas en la pared del Palaciu Pintu. J. M. C.

Los soportales del Palaciu Pintu de Cangas de Onís, que acoge la plaza de los domingos, se han convertido en los baños públicos de la ciudad. "Les echan la culpa a los borrachos o los jóvenes de fiEsta, pero yo he visto a críos mear ahí", denuncia un vecino de la zona. La situación no es nueva, pero no acaba de atajarse de una vez por todas, se quejan.