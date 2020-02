Ribadesella, sin Policía Local los fines de semana y con la Comisaría cerrada

Durante el último mes las tardes de los fines de semana no han contado con la presencia de la Policía Local en Ribadesella y la Comisaría ha permanecido cerrada. Lo denunció el portavoz del PP de Ribadesella, Paulo García, que advierte que la plantilla es escasa. Según explicó en la actualidad hay dos plazas sin cubrir (una baja médica y un permiso de excedencia). Pero el contexto se agravará cuando en abril se produzca una jubilación. "La Policía Local no hace noches, y ahora tampoco se hacen tardes los fines de semana". El edil no critica el trabajo de los efectivos, "que cumplen con su labor, con sus derechos y sus deberes", lo que pone de relieve es "la falta de previsión y de gestión" con respecto al cuerpo. La plantilla de Ribadesella, abunda el concejal, se reduce a ocho efectivos, entre los que se encuentra un auxiliar. Desde el PP "proponemos que se hagan oposiciones locales, no unificadas, y que se aumente la plantilla de efectivos", dice. El objetivo, explica, "ha de ser la consolidación de una plantilla, y eso se consigue localizando el servicio, empezando por la oposición".