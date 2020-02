Llanes busca herramientas para abaratar el alquiler, pero rechaza utilizar el IBI

El gobierno de Llanes se comprometió ayer en el Pleno a buscar fórmulas para combatir la escasez y los precios de la vivienda de alquiler, un problema grave en el concejo por la presión turística. Sin embargo, rechazó la propuesta del PSOE, en la oposición, para bonificar el IBI a las segundas residencias que sean puestas en régimen de arrendamiento con precios asequibles.

La iniciativa socialista no fue admitida en el pleno que trataba las ordenanzas fiscales. Tal y como especificó el concejal de Hacienda, Lucio Carriles, por cuestiones estrictamente legales. "La propuesta no se ha atendido porque hay que plantearla bien, estudiarla, matizarla, detallarla y valorarla", explicó Carriles, quien añadió que "hay que tener en cuenta que la ley, de mano, prohíbe las bonificaciones y exenciones". Sin embargo, no cerró totalmente la puerta a incorporar la medida en un futuro, si se le encuentra encaje legal.

Gobierno y oposición reconocen la dificultad creciente de los vecinos para encontrar no sólo una renta asequible, sino simplemente para encontrar un piso que no se alquile únicamente de septiembre a mayo o junio -momento en el que la rentabilidad es mayor al arrendar por semanas o días sueltos a turistas, a precios muy superiores a los medios.

El Gobierno, tal como explicó Lucio Carriles, asume que "hay mucha escasez de vivienda de alquiler anual" en el municipio y por eso, "dentro de la poca capacidad de un Ayuntamiento para afrontar esta problemática, estudiaremos todas las fórmulas necesarias para hacerle frente". A las intenciones de Carriles se unieron las de Marián García de la Llana, teniente de alcalde, quien fue un paso más allá al poner sobre la mesa una posible instancia al Principado para que medie con el Ejecutivo del Estado para "cambiar la Ley de Arrendamientos porque hay un problema evidente y, entre otros, la gente joven no puede pagar estos alquileres tan elevados, si encuentran un piso para hacerlo". Llanes, dijo García de la Llana, "podría poner su granito de arena iniciando este proceso que sufren en muchos lugares turísticos de España".

El debate surgió después de que el PSOE planteara al Pleno una modificación en el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a aquellos propietarios que mantengan sus viviendas vacías durante el año, o dispuestas para un alquiler estacional. "Lo que proponemos es una bonificación importante en el IBI para esas viviendas con el fin de favorecer que se pongan en alquiler anual con una renta limitada", explicó el portavoz socialista, José Herrero.

La propuesta no fue admitida por el Gobierno local, que sí admitió otra iniciativa del PSOE para bonificar hasta en un 60% el IBI a las familias que la ley catalogue en categorías especiales y la amplió para que puedan beneficiarse igualmente las familias numerosas. Al final, el PSOE se abstuvo en la votación por no haberse admitido la totalidad de sus sugerencias.

El Pleno, como suele suceder en Llanes, subió el tono, y hasta perdió las formas, en el momento en el que el portavoz socialista, fotografías en mano, preguntó si un concejal del Ayuntamiento utilizaba un coche municipal como uso privado al estar este a la puerta de un establecimiento hostelero durante una noche. El edil aludido afeó la actitud del socialista al tiempo que justificaba la razón de ese estacionamiento. "Este concejal tiene más dignidad en la suela de sus zapatos que todo el grupo socialista", gritó el alcalde en plena trifulca.

El PSOE también se interesó por el uso de las cámaras de seguridad, a las que tienen sólo acceso las fuerzas municipales, y que sin embargo han servido para viralizar un vídeo en el que un jabalí camina por las calles de Llanes. El alcalde anunció que pedirá una investigación al respecto.