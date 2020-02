Cabrales reclama una senda peatonal entre Ovar y Poncebos que garantice la seguridad

El alcalde de Cabrales cree que cualquier ordenación del Parque Nacional de los Picos de Europa en su territorio pasa por garantizar la seguridad de los visitantes. Y esta, a su vez, está sujeta a la construcción de una senda peatonal que una el aparcamiento de Ovar con el pueblo de Poncebos y, por ende, con la base del funicular que conduce a Bulnes. Son solo dos kilómetros de paseo que discurren en paralelo a la carretera AS-264, de titularidad regional, y al río Cares, en donde deberá intervenir Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

El regidor cabraliego, José Sánchez, salió así ayer al paso después de que el consejero de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, advirtiera de que la próxima Semana Santa Cabrales no contará con un plan de transporte al parque nacional a la medida de las exigencias del propio alcalde, puesto que el Gobierno prefiere dar una solución "definitiva, un proyecto que perdure en el tiempo y que garantice una movilidad más sostenible en los accesos al Parque Nacional de Picos de Europa en el concejo de Cabrales".

Sánchez había planteado, entre otras cosas, vertebrar todo el territorio, iniciar el plan con autobuses lanzadera en Carreña, y establecer paradas en Poo y Arenas de Cabrales. Había propuesto la necesidad de vincular las lanzaderas a aparcamientos e, igualmente, el socialista quería que se priorizara a los taxistas de la zona antes de la contratación de cualquier otra empresa que gestionara las lanzaderas al espacio protegido. La medida gustó a Izquierda Unida, que a través del diputado Ovidio Zapico, planteó estos días una propuesta muy similar en la Junta General del Principado de Asturias.

"Nos alegra que IU nos lea y sepa que llevamos siete meses manteniendo ese discurso", ironizaba ayer el regidor cabraliego. Pero lejos de bromear con el asunto del transporte y el ordenamiento para las visitas al Parque Nacional, Sánchez urge al Gobierno a poner en marcha un plan "de una vez por todas".

El regidor asume que esta Semana Santa no habrá plan ordenado, "y nos arreglaremos como podamos, como siempre, pero no podemos estar así mucho más tiempo, porque lo que no es de recibo es que en Cangas de Onís hayan tenido ya siete planes de transporte, hayan aprendido de sus errores y los hayan ido solucionando año tras año, y aquí, en Cabrales, no hayamos tenido ni uno solo. Aprendamos de los errores de Cangas de Onís y hagamos las cosas lo mejor que podamos, con prisa, pero bien hechas", abundó el regidor, que subrayó la importancia de este plan para el municipio.