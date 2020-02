La poesía piloñesa llega a Madrid

Han pasado ya trece años desde el primero de los Encuentros Poéticos "Les Cuerries" de Piloña. La cultura tiene esa capacidad de no hallar fronteras si cuenta tras ella con la fe de hombres y mujeres que conocen de su riqueza y manejan su fuerza. Nadie le iba a decir a Armando Vega que aquella parrillada en la que sus amigos se pusieron a recitar poesía llegaría tan lejos. Era 2005. Y al año siguiente repitieron. Hubo un parón de un año y a Vega le reclamaron la cita. Así que decidió fijarla y darle continuidad hasta hacerla crecer. La cita con la poesía, la música y el arte "impresiona" y ayer fue presentada en Madrid, en un atestado Centro Asturiano. Hubo gaitas e intervenciones, como la de Iván Allende, el alcalde de Piloña, que apuesta por defender los encuentros como un turismo cultural en auge, o la de Valentín Martínez-Otero, presidente del Centro Asturiano. También habló Rafael Lobeto, secretario de la Fundación Philippe Cousteau, y, cómo no, Armando Vega, creador y organizador de esta mágica cita. Y hubo poesía, recitada por Cecilia Quílez, Ana Galán y Fernando Beltrán, poetas y participantes en los encuentros. También hubo música, interpretada por la soprano Tina Gutiérrez, acompañada al piano por Alberto Joya. La cantante acudió "encantada a Madrid" a cerrar un acto que para ella fue especialmente emotivo desde que el verano pasado conoció los Encuentros. "Me pareció una cita espectacular en un lugar precioso, realmente me enganché a aquel proyecto cultural que vi con una calidad impactante" aseguraba la cantante ayer, justo antes de cantar ante el público "Gijón del Alma", "Campanines de mi Aldea", "El Paxarín Parleru" y un himno de Asturias que enmudeció primero y despertó las ganas de entonarlo después a todos los presentes.