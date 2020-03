Asaltan de madrugada una decena de barcos atracados en el puerto deportivo riosellano

La Guardia Civil investiga un robo acontecido en la madrugada del sábado en barcos atracados en el puerto deportivo de Ribadesella. Hasta el momento se han producido cuatro denuncias, aunque el club náutico Arra no descarta que haya más. "Al menos hay ocho o nueve embarcaciones afectadas, pero sus propietarios no están aquí, son de Madrid u Oviedo y no han podido por el momento comprobar los daños" que causaron dos atracadores, según el presidente del colectivo, Manuel Rodríguez.

Las cámaras de vigilancia de la zona captaron el momento del robo, pero la imagen es difusa "por la falta de luz" en la zona, denuncia Rodríguez. "En las cámaras se ve cómo entraron caminando tranquilos por los pantalanes y claramente iban a tiro hecho: se llevaron relojes, sondas, carretes de pesca, GPS... Rompieron las puertas con barras y causaron grandes destrozos. Luego salieron de nuevo por los pantalanes y una furgoneta les esperaba en el puente. Eran las dos y media de la mañana", narra Rodríguez.

La falta de resolución de las cámaras de videovigilancia del área portuaria impide, según el presidente del club, verles la cara con nitidez. Por eso, "para garantizar una seguridad futura, pediremos a Puertos una iluminación más potente y moderna para esta zona del puerto, con luces led, que no consumen demasiado y que mantendrán a salvo las embarcaciones náuticas", indica. Los ladrones, según Manuel Rodríguez, "ya han actuado en otros puertos como el de Candás o Santander", un extremo que no ha confirmado la Guardia Civil.