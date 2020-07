Colunga pidió "hace un mes" la limpieza del puerto de Lastres

El Ayuntamiento de Colunga solicitó "hace un mes" la limpieza y ornato del puerto de Lastres a la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del territorio y Medio Ambiente. Hasta la fecha, el servicio encargado no ha sido ejecutado, lo que ha provocado las quejas de los pescadores de Lastres, que ven cómo los aparejos y las redes se acumulan causando no solo una mala imagen, sino un problema para la circulación. La alcaldesa, Sandra Cuesta, ya advirtió en su escrito que la zona portuaria ofrece una "imagen de abandono" y que, además, la situación "puede provocar la aparición de focos de infección". Por todo ello, pidió su limpieza "a la mayor brevedad". Un mes más tarde, su petición no ha sido atendida, informa Eva San Román.