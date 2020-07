Llanes instala una raqueta en la playa de Cuevas del Mar

El Ayuntamiento de Cabrales habilitará esta semana varios aparcamientos en el entorno de Sotres. Los problemas en la zona no son nuevos, pero este año se han visto incrementados con la llegada masiva de montañeros, que ante la falta de señalización y la imposibilidad de estacionar en lugares al efecto dejan sus coches en zonas donde se dificulta el trabajo ganadero y otras actividades empresariales del concejo.

La culpa, decían esta semana algunos trabajadores, "no es de quien nos visita, sino de la administración" que no dispone en Sotres de un punto de información, infraestructuras ni presencia de guardas que controlen el caos que las temporadas estivales traen al espacio protegido.

El Alcalde, José Sánchez, acudió estos días al pueblo cabraliego para escuchar las peticiones de sus vecinos afectados y solucionar los inconvenientes. "La pretensión municipal es dotar de aparcamientos a Sotres y regular el acceso a Pandébano recordando que estamos hablando de una pista forestal de uso ganadero y agrícola, con lo que habrá que establecer los mecanismos para que se respeten las normas", asume el regidor. "Nuestra idea es alquilar las fincas y que los vehículos que lleguen se estacionen antes de llegar a los invernales del Texu", evitando así que la pista se deteriore aún más.

En cualquier caso, en Sotres queda aún mucho por ordenar. Los vecinos reclaman un punto de información y la presencia de la guardería del parque nacional. "La verdad es que hay cierta dejadez por parte del Parque, aquí se permiten cosas que no deberían permitirse. A nosotros nos denuncian por mover una teja, pero a quienes nos visitan no les dicen nada por entrar hasta donde quieren con sus coches, aun saltándose señales que lo prohiben", lamenta el regidor. No lo hacen porque, tal como lamentaban los vecinos, "no ves a un guarda en todo el fin de semana por aquí jamás". "Cuando vamos a una ciudad y dejamos el coche donde no se puede, nos multan, pero resulta que en los pueblos tenemos que permitirlo todo, incluso que se incumplan las mismas normas", afea el alcalde de Cabrales.

Y, además, recuerda que su Ayuntamiento está pendiente "siempre" de la colocación de un punto de información del parque en el entorno de Sotres, desde donde parten diversas rutas por distintos macizos de los Picos de Europa. "Entiendo que debería haber un punto de información, no sé si en Sotres o en Tresviso, pero la gente llega aquí y no sabe dónde está o qué hacer o por dónde ir", asegura el primer edil, en la misma línea que lo hacían en este periódico esta misma semana algunos vecinos del pueblo.