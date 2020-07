Alarma por la presencia de medusas en la playa de Cuevas del Mar, en Llanes

La presencia de unas medusas provocó ayer la alarma entre los bañistas en la playa de Cuevas del Mar, en la localidad de Nueva de Llanes. "Los servicios de salvamento del arenal examinaron el agua y solo hallaron dos o tres medusas", señaló la concejala de Playas de Llanes, Priscila Alonso. No resultó necesario desalojar la playa ni adoptar ninguna medida de precaución. No obstante, los servicios de salvamento del concejo de Llanes realizaron un barrido por varias playas de la zona y por el litoral cercano a la costa para comprobar si había presencia de medusas. No se halló ningún ejemplar, según reveló Alonso.

Los servicios de salvamento mantendrán la vigilancia durante la jornada de hoy, ya que el aumento de la temperatura del agua podría atraer la presencia de estos animales, cuya picadura, aunque muy dolorosa, no suele provocar problemas graves de salud, salvo en casos de reacción alérgica a su veneno.