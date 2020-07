Denuncian el ataque de un lobo a un rebaño de ovejas a unos 300 metros de Cangas de Onís

Suma y sigue. Esta vez no aconteció dentro de los límites del parque nacional de los Picos de Europa, sino a escasos 300 metros de distancia del barrio de Cangas de Arriba, en Cangas de Onís. El lobo mató a cuatro ovejas y dejó malherida a otra, propiedad de Julito Cofiño Medina, quien no es ganadero a título principal, por lo que no tiene derecho a solicitar a la Administración indemnizaciones por daños. La zona donde ocurrió el incidente suele ser bastante transitada por los viandantes cangueses, informa J. M. C.