Galardón para un establecimiento hotelero de Llanes

El establecimiento hotelero rural Arpa de Hierba, situado en la localidad llanisca de La Pereda, es el segundo mejor hotel del mundo y el mejor de España. El galardón ha sido otorgado en el marco de los prestigiosos Traveller´s Choice Best of the Best de Trip Advisor. También ahí ha sido elegido como el décimo hotel rural más romántico de España, y uno de los 25 mejores hoteles económicos en cuanto a la relación que guardan su calidad y el precio. E.S.R.