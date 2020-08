El alcalde de Peñamellera Alta critica que se tiren huesos a los quebrantahuesos

El alcalde de Peñamellera Alta, José Antonio Roque, de Foro, tiene previsto denunciar ante el Seprona que se dejen huesos en los montes del concejo para alimentar a los quebrantahuesos. Él mismo se encontró con huesos de cerdo en una pista de acceso al monte y le han llegado las quejas de otros vecinos que han visto restos cerca de sus fincas. "No me parece ni medio normal que se tiren huesos que no se sabe la procedencia o si traen enfermedades, hablaré con Seprona para ver si esto está dentro de la legalidad", asegura.

José Antonio Roque asegura que en la actualidad "los montes están sobrecargados de lobos y hay muertes todos los días, así que tienen que tener comida".