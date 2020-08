Malestar en Covadonga por el mal uso del aparcamiento exclusivo para autobuses

A raíz de la reordenación del tráfico en Covadonga, por la reforma y mejora de la explanada alta del santuario mariano, los autobuses de grupos organizados y discrecionales que solían estacionar en esa zona del real sitio tan sólo disponen de cinco minutos para realizar la descarga o carga de viajeros, tal como recoge una de las señales allí localizadas. Eso sí, su lugar de estacionamiento se ubica ahora en la parte baja, cerca de El Repelao, donde un gran panel indica "aparcamiento reservado para autobuses", prohibiendo a otro tipo de vehículos estacionar.

"Seguimos en las mismas, aparcamientos de autobuses hasta los huevos de coches y caravanas, como dice el alcalde –Jose Manuel González Castro- seguimos trabajando por Cangas... la policía no multa... yo he cogido sitio porque he madrugado... la gente gira a la izquierda saltándose la señal de giro prohibido... ¡¡¡Una vergüenza!!!", apuntó uno de los profesionales de un autocar discrecional que hizo la ruta a Covadonga y se encontró, una vez más con idéntico problema en ese punto de estacionamiento para buses.

En estas fechas de temporada alta la regulación de la circulación en la parte alta de Covadonga corre a cargo, como en temporadas de máxima afluencia turística, de efectivos de la Policía Local de Cangas de Onís. Eso sí, también es habitual observar por esa zona patrullas y efectivos de la Guardia Civil. Sin embargo, lo que, llamada poderosamente la atención, a un lado el panel que indica "excepto bus", es que el pavimento sigue estando marcado para plazas de coches, aunque en realidad prima en este caso es la señal, como no podía ser de otra manera.

Por otra parte, el dilema de la escasez de aparcamientos en la mayoría de las localidades del Oriente de Asturias cuando arrecia el verano y con ello la considerada como temporada alta, parece que se salva con cierta nota la ciudad de Cangas de Onís, pues, en estos precisos instantes hay un millar de plazas en los diversos estacionamientos situados en diferentes zonas, todas ellas céntricas, de la vieja capital del Reino de Asturias, controlados y regulados por clubes y colectivos locales, con excepción de la zona azul de El Censu.

El último, de momento, lo gestiona el Cánicas AC en el recinto de la explanada del Instituto de Educación Secundaria Rey Pelayo, muy cerca del centro urbano, detrás de la capilla de Santa Cruz y a escasos metros del área de Deportes y todo el dinero en concepto de colaboraciones irá a parar a las arcas del club. En esa misma zona, en un amplio prado de Contranquíl, el Cangas de Onís Motor Club controla otro parking y la recaudación (2 euros/coche) en este caso se destinará a la organización de la sexta edición del Rally Picos de Europa, a disputar el próximo año 2021, una de las pruebas automovilísticas de referencia en la comarca del suroriente.

"Gracias a ti seguiremos escribiendo la historia.... palada a palada", es el eslogan elegido en este caso por el Club Piraguas La Llongar, de Cangas de Onís, encargado de regular -los domingos- el aparcamiento de los aledaños de la terminal de autobuses, con centenar y medio de plazas. Las colaboraciones recibidas se destinarán a sufragar la citada entidad deportiva. Entre los controladores estuvo el vencedor del Descenso Internacional del Sella, Alberto Plaza Sagredo.

La Asociación de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo "Emburria", que dirige María Hórreo Montes, con sede en Cangas de Onís, está al frente durante la actual temporada veraniega, igual que en las anteriores, del macro-parking de El Lleráu, con alrededor de cuatrocientas plazas de estacionamiento, cerca de la estación de autobuses y a escasos metros de distancia de la rotonda central de la circunvalación de la urbe canguesa. Todo el dinero recaudado se destinará a ese colectivo que buena labor social desarrolla en la comarca del suroriente asturiano.

En la zona azul de El Censu, con ciento cincuenta plazas, la tarifa establecida es de 0,01 céntimos de euro a partir del minuto 31, ya que la primera media hora sigue siendo gratuita. El tiempo máximo de estacionamiento será de 2 horas (0,90 euros), lo que permitirá la rotación de los coches y así facilitar el aparcamiento de todos los que se acerquen a hacer algún tipo de gestión o pequeñas compras en los establecimientos cangueses. Gestiona el servicio ORA en Cangas de Onís y se recomienda la opción del pago por móvil mediante la app "Elparking" que deberá descargarla en su respectivo teléfono móvil.

Además, para redondear ese tipo de infraestructuras, el operativo del Plan de Transporte a Los Lagos de Covadonga cuenta con otros tres parkings disuasorios a lo largo del itinerario entre la terminal de autobuses y el real sitio de Covadonga: El Bosque, Muñigu-Llerices y El Repelao. El precio del aparcamiento de vehículos en los párkings habilitados, válido para todo el día, es igualmente de 2 euros/coche.