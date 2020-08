Noches de botellón sin control en Ribadesella: "Buscan contagiarse"

"Hay gente que está buscando con frenesí contagiarse. Están disparándose en el pie, parece que intentaran suicidarse", señaló el alcalde de Ribadesella, Ramón Canal, al referirse a las multitudinarias reuniones nocturnas de jóvenes que registra casi a diario la localidad. Un vídeo colgado en internet, en el que se puede ver a una multitud de jóvenes de fiesta en la Plaza Nueva de Ribadesella constata las denuncias del regidor. La grabación ha provocado críticas y airadas respuestas de algunas personas, que lanzan preguntas como: "¿A qué estamos esperando para hacer algo?".



"La Policía Local está haciendo un esfuerzo bestial, pero no hay turno de noche. Y no se pueden contratar más agentes por la tasa de reposición que exige la legislación. Así que estamos a merced de la Delegación del Gobierno", apuntó el regidor. Es verdad que la Delegación del Gobierno "mueve" a la Guardia Civil, que persigue los botellones, pero no pueden hacer más que dispersar a los jóvenes, que unos minutos más tarde se vuelven a reunir en la misma plaza o en otros puntos de la villa. "Llevamos así varios fines de semana y es imposible pararlo", se lamentó ayer Canal, que hizo un llamamiento a la "responsabilidad individual", sin la cual "habrá contagios, seguro".





El Alcalde destacó que. Los mayores problemas llegan a partir de las dos de la madrugada, cuando cierran los bares y cientos de jóvenes deciden seguir de fiesta en el exterior.s: destrozan las flores de las jardineras, hacen pintadas, colocan los bancos de la playa en contenedores de basura, rompen a patadas la caseta de salvamento, derriban las torretas de socorrismo...", relató el regidor.