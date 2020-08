Se busca al dueño de una alianza matrimonial extraviada en uno de los buses-lanzadera a Los Lagos

Una vecina de Cangas de Onís encontró ayer, en uno de los buses-lanzaderas del operativo del Plan de Transporte a Los Lagos de Covadonga una alianza matrimonial que lleva inscrito el año 1966. "No me imagino el valor sentimental que debe tener, se me pasan por la cabeza mil historias y lo angustiada que puede estar la persona que lo haya perdido", cuenta.

"Encontrado hoy día 13 de agosto en Cangas de Onís. No sé muy bien cómo encontrar a su propietari@ pero a veces facebook hace milagros. Quizás en algún alojamiento hayan preguntado por si lo perdieron allí o vayan a preguntar mañana, así que a ver si llega a mucha gente", escribió la vecina en la conocida red social.

La citada alianza ha quedado depositada, a la espera de que aparezca su dueño o dueña, en las dependencias de la Policía Local de Cangas de Onís, localizadas en la planta baja del edificio "Camila Beceña", en pleno centro urbano de la vieja capital del Reino de Asturias.