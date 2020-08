Algunos cangueses sugieren la apertura de los jardines laterales de la iglesia parroquial de Santa María de Cangas de Onís

Desde hace algún tiempo un grupo de vecinos de Cangas de Onís sugieren que se abran al público las zonas ajardinadas de los laterales –cercados con muretes de mampostería y verjas de hierro- de la iglesia parroquial de Santa María de la Asunción, en pleno centro de la ciudad, para disfrute de la gente, tanto oriundos como forasteros, ya que forman parte del conjunto arquitectónico del templo mediante puertas de forja artesanal. Incluso, de ser factible la iniciativa, abogarían igualmente por la colocación de algún que otro banco como mobiliario de descanso para personas mayores.

La propuesta no parece nada descabellada, aunque podría chocar de lleno con la posibilidad de que algunos ciudadanos llegasen a utilizar esos céntricos espacios ajardinados como pequeños cortijos, sin respetar las nomas cívicas. Como no podía ser de otra manera, la citada petición a la Iglesia cuenta con benefactores y también con detractores, pese a que la decisión está en manos, sin ningún tipo de discusión, de los responsables de la propia parroquia de Santa María de Cangas de Onís, pues, la titularidad del templo y sus jardines no deja lugar a dudas.

La iglesia parroquial fue inaugurada el 4 de noviembre de 1963, siendo párroco Juan Bautista Fernández Díaz y coadjutor Jaime Fernández Vallina. El proyecto fue realizado por el arquitecto noreñense Enrique Rodríguez Bustelo y las obras llevadas a cabo por el constructor cangués Álvarez Fernández del Valle. De la cuantía de 14.709.042, 76 de las antiguas pesetas que costó, el benefactor José González Soto desembolsó 13.313.523, 79 pesetas; en tanto 919.600 pesetas corrieron a caro de Regiones Devastadas y otras 355.823,50 por parte de donaciones de feligreses.

Coincidiendo con el 25º aniversario de la inauguración, celebradas el 27 de noviembre de 1988, se llevó a cabo la consagración del templo por el entonces arzobispo Gabino Díaz Merchán. Aún más, se remitió memoria al Vaticano, solicitando el título de basílica para la iglesia de Santa María de Cangas de Onís, pero, hasta la fecha, no hubo respuesta afirmativa. Por otra parte, con motivo de las bodas de oro, el 3 de noviembre de 2013, la santa misa fue predicada por el actual arzobispo Jesús Sanz Montes, acompañado por el vicario general, el cangués Jorge Fernández Sangrador, entre otros.