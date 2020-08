Con un promedio de más de 3.000 personas cada día es llamativo que no haya baños ni aseos en el arboreto de Buferrera, en los Lagos de Covadonga (Cangas de Onís), cerrados a cal y canto. Esto ha generado ciertas quejas, que no son nuevas, en un verano marcado por la elevada afluencia de visitantes, informa J. M. C.