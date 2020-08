El alcalde de Cabrales quiere aparcamientos y regular accesos como se hace en los Lagos

El alcalde de Cabrales, José Sánchez, ha decidido que el próximo año pondrá en marcha, de forma unilateral, un plan transporte a su parte de Parque Nacional de los Picos de Europa. Estos días está notablemente molesto por la "dejadez tremenda" que el organismo de Parques Nacionales y el propio Gobierno regional han demostrado tener "a lo largo de los años" para con el concejo de Cabrales.

La falta de infraestructuras, la inexistencia de un ordenamiento claro y la ausencia de guardas en la zona ha hecho que Sánchez dé un puñetazo sobre la mesa y haya tomado la decisión de poner en marcha "todo lo que legal, económica y físicamente podamos hacer desde Cabrales" para que el acceso a los Picos de Europa "sea el que tiene que ser".

El alcalde cabraliego ve con desconfianza la actitud gubernamental toda vez que en el concejo de Cangas de Onís existe un plan que ordena y restringe el acceso a los Lagos de Covadonga mediante autobuses lanzadera y una red de aparcamientos disuasorios. "Nosotros, sin embargo, no sólo no tenemos restringido el acceso a Poncebos, Sotres, Tielve, Camarmeña y el resto de núcleos, sino que tenemos que ver cómo los coches llegan, si los dejas, hasta la misma vega del Picu Urriellu, destrozando pistas ganaderas y causando accidentes" como sucedió días atrás.

Sánchez reconoce su parte de culpa, "porque tal vez no hayamos sabido prever la masificación", pero "el año que viene no volverá a pasarnos esto porque tendré que retirar recursos de otros lugares, pero invertiremos en alquilar fincas como aparcamientos y consensuaremos con los taxistas locales para engendran un plan de ordenación que incluya a todos los pueblos y recoja el sentir de todos los sectores implicados". Para ello, "una vez concluido el verano organizaremos una reunión con las partes para empezar a trabajar, no vale la inanición y dejar de hacer cosas esperando a que hagan algo por nosotros, estamos abandonados, pero trabajaremos solos para llegar hasta donde podamos, luego, si se quieren unir, que lo hagan"

Cabrales ya había propuesto al Gobierno regional un plan de acceso a su parte del parque nacional que acogiera cada núcleo y tuviera parada en cada población afectada en el trayecto hasta Poncebos. Sin embargo, el Ejecutivo descartó, al menos de momento, poner en marcha este año ningún plan. La consecuencia, la masificación desordenada, los empresarios acogiendo a "turistas enfadados" y "una mala imagen que Cabrales no se merece".