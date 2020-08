Depuradoras desbordadas, posible origen del vertido en Santa Marina

Si los resultados de la analítica del agua son "aceptables", hoy se abrirá al baño la playa de Santa Marina de Ribadesella, Si el Gobierno local tiene alguna duda, "seguirá cerrado", cumpliéndose así los cuatro días de la prohibición del baño en plena temporada turística. Habrá que esperar hasta este mediodía para saber qué sucede en el principal arenal riosellano, aquejado por una contaminación orgánica desde el pasado viernes.

El concejal de Medio Ambiente, Luis Fuentes, desconoce el origen y descarta que se deba a una sola circunstancia. "No sabemos si el problema está en la depuradora de Ribadesella o en la de Ricao, tenemos una carga turística exagerada en Cangas de Onís, en Arriondas, en Piloña y en Ribadesella, y tal vez nuestras depuradoras no estén dimensionados para acoger tanta agua residual", asume el concejal, y los vertidos al río Sella (que recorre esos concejos) puedan acabar siendo la causa de la contaminación orgánica de la playa riosellana.

Pero hay más posibilidades, a juicio de Fuentes. "Tengo constancia de que hay filtraciones de agua salada a los colectores", algo que se ha intensificado estos días por ser temporada de mareas vivas. "Las bombas no dan abasto achicando y el resto sale por los aliviaderos", deduce el edil. En este sentido, avanzó el concejal, "tendremos que hablar con el Gobierno del Principado de Asturias para atajar este problema que, además de dañar la propia estructura de las decantadoras porque se oxida, hay que recordar que el agua salada interrumpe el tratamiento bacteriológico de las aguas residuales".

Los bañistas también se preguntan por el origen de los vertidos puesto que, según recuerdan, "no es la primera vez que suceden", explicaba ayer una riosellana. "En los 62 años que llevo bañándome en Santa Marina nunca me habían prohibido hacerlo", explica. La queja, especifica, "no es por el baño, que podemos ir a bañarnos a cualquier playa del oriente de Asturias, es porque alguien debería preocuparse de saber qué es lo que pasa realmente, por qué hay vertidos al río Sella, de dónde vienen y cuál es el origen de toda esta problemática que se repite desde, al menos, 2016", dice.

Los vertidos, que producen también mal olor en la ría de Ribadesella, de hecho, han sido denunciados también en otras ocasiones por los propios pescadores ribereños que apuntaban a problemas en las estaciones de bombeo como posible origen del problema.