El Sindicato de Policía (SUP) ve "conveniente" abrir una comisaría en la comarca

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) cree en sería coherente abrir una comisaría de Policía en la comarca del oriente de Asturias. "Si la hay en Occidente, ¿por qué no en la otra zona de Asturias donde estamos viendo que la población se triplica en las temporadas turísticas?", se pregunta el secretario general del colectivo, José Luis González.

El planteamiento salía estos días de la edil de Ciudadanos Parres, Mili de la Maza, que planteaba ubicar la sede de una comisaría en la capital parraguesa, Arriondas. "Nos da igual el lugar, ahí no entramos, entendemos que podría ser en núcleos con mayor población, pero en el fondo eso sería el menor de los debates si finalmente se decide abrir una comisaría comarcal", advierte González.

No sólo se trata de "prestar apoyo en todo momento" sino de ofrecer un servicio a los ciudadanos de la comarca "que se tienen que desplazar a Oviedo o Gijón para hacer un pasaporte" o tienen que atender a citas anticipadas para solicitar sus DNIs. "La zona del oriente se merece una comisaría, es más, sería algo conveniente" y si no la ha tenido antes es porque "tal vez nadie lo había propuesto, pero no es una locura estudiar las posibilidades dado el aumento poblacional", sugiere el secretario general.