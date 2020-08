Las fiestas de la Guía de Llanes se limitarán a cuatro misas

Aunque el verano se va acabando, todavía quedan fiestas por perecer en garras del covid-19. En la jornada de ayer se presentó el programa del bando de la Guía de Llanes, que quedará reducido a lo que la pandemia permite, las misas. De hecho, la principal medida es organizar cuatro oficios religiosos, de manera que todos los que quieran seguirlo puedan, sin quedarse fuera por las restricciones de aforo. En todo caso, los organizadores hacen un llamamiento a la responsabilidad de los que quieran participar, solicitando que no se aglomeren en un único horario de misa y que sean "precavidos".

"Este año no tenemos mucha más opción, tiene que ser así", lamenta el presidente del bando, David Prada. En resumen, la gran fiesta llanisca se limitará a homilías el próximo día ocho a las 11.00, 12.00, 13.00 y 17.30 horas. Franjas horarias suficientes para conseguir que no se produzcan aglomeraciones. "Todas las misas son iguales, pedimos que la gente no se centre en la de las doce, sino que se reparta".

Lo que no habrá en ningún caso es reparto del bollu. "En principio ya teníamos pensado no celebrarlo, pero con el tema de la alerta naranja ya con más motivo. En ningún caso queremos hacer actividades que puedan generar acumulaciones de personas", abunda el presidente del bando.

Eso sí, una cosa será lo que la organización haya previsto y otra que los llaniscos no tengan previsión de celebrar de alguna manera las fiestas de la localidad. "Mucha gente nos está transmitiendo que se vestirán con los trajes y seguro que se celebrará en los locales de hostelería, siempre con precaución".