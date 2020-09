El camarero de Posada de Llanes que extravió su cartera con 1.800 euros, consigue 1.420 euros a través de donaciones

Borja Díaz, el camarero de un restaurante de Posada de Llanes que había extraviados la cartera, que contenía 1.800 euros, cuando iba de su domicilio a ingresar ese dinero en su cuenta bancaria en una entidad bancaria de la localidad, ha sentido en estos duros días el calor de la gente y la solidaridad hacia su persona. Y es que, en apenas unos días, merced a una campaña solidaria, logró recaudar 1.420 euros a fecha de hoy.

, sobremanera a Jose Antonio Campo Viejo por la iniciativa, bares y comercios de Posada de Llanes por compartir la noticia que llego a tanta gente. Y a mi familia por el apoyo que me mostró en los momentos más bajos", aseveró este sábado, 12 de septiembre, ese profesional del sector hostelero.

"Me salvó el verano que se me había torcido un montón después de tanto trabajo. También agradezco a mi ahijado Gabri, que tiene tan sólo 7 años de edad y a su hermano Toni, este de 11 años, que rompieron sus huchas para donar dinero, colaborar y ayudarme", manifestó Borja Díaz. "De todas maneras, la gente me ayudó muchísimo", añadió ese vecino de Posada de Llanes.

La iniciativa solidaria iniciada por el chef cangués Jose Antonio Campo Viejo, propietario del prestigioso restaurante "El Corral del Indianu", de Arriondas (Parres), en apoyo al camarero que perdió su cartera, está teniendo una gran repercusión en la comarca del Oriente. Campo Viejo, que cuenta con una estrella Michelín, recibió infinidad de elogios por lanzar esa campaña en favor de Borja Díaz