Dos hermanos no han empezado el curso en Peñamellera Baja por falta de transporte

Vivir en el medio rural sigue teniendo sus desventajas. Lo saben bien Leire y Matías Gutiérrez, hermanos de 7 y 4 años, respectivamente, que no han empezado al colegio este año por falta deuna parada cercana de transporte escolar. La decisión de que no acudan al centro público Jovellanos, en Panes, la han tomado sus padres. Se han plantado porque "por quinto año consecutivo" no les reconocen el derecho a una parada en La Comporta. Un taxi pasa por delante de su puerta cada día con otros compañeros de la escuela -de otro pueblo-, pero no para. Lo hizo durante diez años para recoger a la tía de los pequeños cuando ella era estudiante, pero ahora no parece que entre en los planes de la ruta establecida.

"Nos piden que nuestros hijos se acerquen a coger el taxi caminando por un tramo de nacional estrecha, sin arcén", denuncia Inara Llera, la madre de los pequeños. Los padres han trasladado sus quejas a la consejería de Educación, al Consorcio de Transportes, al Ayuntamiento de Peñamellera Baja y al propio centro educativo. Desde este último les han especificado que, según el Consorcio, "no se puede realizar la parada por la peligrosidad evaluada conjuntamente con el operador del servicio". Aseguran, que "no existen antecedentes de parada en el lugar" y, además, "se encuentra en las proximidades de una curva de una nacional (N-621)". Según sostienen, "no existe sitio para realizar las maniobras de subida y bajada de menores, así como la manipulación de los dispositivos homologados para su transporte".

Sin embargo, subraya Llera, "solicitamos a Demarcación de Carreteras y al Ayuntamiento una licencia para ampliar el aparcamiento y que así, el taxista tuviera más espacio para realizar la parada". Ahora dicen que no hay espacio "en un lugar en el que aparcan a diario, mínimo, dos coches en los que los niños se suben y se bajan sin ningún problema, y sin invadir la nacional en ningún momento". Además, "nuestra vecina tiene una zona de aparcamiento en donde en verano aparcaba un camión de ganado y tres vehículos", inciden los padres, que solo piden que el taxista encargado de la ruta pare. "No supone ningún sobrecoste y estaremos ahí ayudando para subir y bajar a los niños. Hace años, de esta misma casa, se recogía a una niña y anteriormente incluso paraba un autobús cuando había más escolares en este barrio", recuerdan.

Desde el Ayuntamiento de Peñamellera Baja han solicitado "la rehabilitación de la parada de transporte escolar en el barrio de La Comporta, que históricamente había estado en este punto. Asimismo, el gobierno local pone de manifiesto que para llegar a la parada donde se podría recoger a los niños, en el pueblo de Colosía, estos deben recorrer a pie 570 metros por la carretera nacional y 350 metros más por un camino municipal, entre bosques, hasta llegar a otra parada del transporte escolar.