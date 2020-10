La cofradía llanisca exige que se alumbre mejor el puerto: “No vemos ni los barcos”

“Tenemos que trabajar a oscuras, nos quitan la poca iluminación que había y no la sustituyen. Estas son las condiciones en las que tenemos que actuar”, describe el marinero, que subraya el hecho de que el trabajo del sector comienza de madrugada, cuando aún no ha despuntado la luz del día. Por eso, algunos pescadores se abren paso con linternas para llegar sin incidencias a los botes. “No pasaría nada si fuera algo puntual, podemos usar frontales, pero no son condiciones de trabajo dignas y cada vez se repite con más frecuencia”, protesta.

El problema, acentuado ahora, no es nuevo. De hecho, explica el patrón mayor, “cuando llueve o la mar pasa la barra salta el automático y las luces fallan”. Los pescadores reclaman una instalación digna porque la que hay “está obsoleta” y las deficiencias se demuestran cada año. “Lo ideal”, exponen, “sería colocar un par de torretas con led” en lugares donde los golpes de mar no las alcancen.

La cofradía llanisca apunta que “el servicio de Puertos es quien tiene la competencia y es quien debería plantear una solución”. Durante el pasado 2019 también se registraron largas temporadas sin contar con una iluminación en el puerto, y las demandas tampoco fueron atendidas entonces en su totalidad.