Los riosellanos aplauden los fondos para el arreglo del puente: “Ya era hora”

En Ribadesella empezaron a reclamar el arreglo del puente sobre la ría en 1979. Desde entonces, cinco alcaldes pelearon por ello (Juan Ureta, Carlos Piélagos, José Miranda, Charo Fernández y Ramón Canal). Los vecinos creen que no es casualidad que el asunto se desatasque ahora que coinciden administraciones socialistas en Madrid y en el concejo riosellano.

“De algo tenía que servir tener ahí a Adriana Lastra”, subrayaba estos días un grupo de tertulianos de la villa. “Si teniendo a un socialista gobernando Ribadesella y a una riosellana socialista allí no conceden las obras... podíamos dar el arreglo del puente por perdido”, apuntaba otro. Al final, “ha sido la gestión de Ramón Canal, que se empeñó hace muchos años en pelear con fuerza el arreglo”, asegura Rocío Galguera.

José Fernández apunta que la obra es una necesidad: “Hay mucha gente en Ribadesella, cada vez más, y sobre todo en verano. Hay una necesidad imperiosa de que lo arreglen y de que lo ensanchen, porque el puente es estrecho, las bicis se mezclan con los coches y el tránsito cada vez es mayor”. Pero no sólo en verano, le apunta Rocío, “no podemos olvidar que esta es la unión de una parte de Ribadesella con la otra, los vecinos tienen que pasarlo sí o sí para ir a hacer determinadas cuestiones administrativas o sociales, tanto de un lado como de otro. Ya no es que sufra en verano, es que es necesario todo el año”, subraya.

Por eso, para Emilio Cuétara estamos ante “una noticia estupenda”. Tanto que “no lo podemos creer, hemos visto cómo se ha ido quedando obsoleto al mismo tiempo que pedían que se arreglara. Las aceras tienen capacidad para una persona, una silla de ruedas cabe justa, si cabe; las bicis ya no saben si ir por la carretera, donde los coches van como locos a veces, o por la acera... arreglarlo y ensancharlo es lo menos que pueden hacer”, celebran Manuel Ángel Velasco y Yolanda González.

Por su parte, Julia Sánchez matiza que “es hora de pensar en los peatones y las bicis, porque creo que son tan importantes como los coches. Por eso es necesario y era urgente este arreglo, cada vez hay más gente que camina y hace deporte”.

De hacer la obra, además, “que la hagan bien”, apunta María Jesús Velázquez, que recomienda “que no pierda la estética y el sabor que tiene este puente, que es especial; una obra moderna chocaría con el entorno y no sería de recibo. La obra es necesaria, pero deberían ser consecuentes con dónde y cómo la hacen”, advierte la riosellana.

Juan José Raso vivió “toda la vida” en Bélgica y la visión cambia cuando se ve con otra perspectiva. “Nunca lograré entender cómo han dejado pasar tanto tiempo para hacer una obra que es no sólo necesaria por movilidad, sino que lo es por una seguridad para peatones y vehículos evidente. No comprendo estos problemas que se repiten en España, el dinero es más importante que la propia seguridad, no es lógico ni de sentido común. No es que nos alegremos de que se vaya a hacer al fin la obra, es que ya debería estar hecha desde hace muchos años. Esta villa ha crecido y sigue haciéndolo, no sólo con el turismo, sino también con sus habitantes, arreglar el puente es sencillamente algo esencial”, zanja.