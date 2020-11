La primera angula de Ribadesella cae a 1.200 euros, 5.000 menos que hace un año

Sólo veinte pescadores salieron a capturarlas en el primer día en el que se abrió la veda y entre todos lograron reunir 1.230 gramos. La luna llena, las riadas y las condiciones no eran las mejores, de ahí que no hubiera más presencia de marineros cogiendo angulas y que estos no lograran reunir más que “puñadinos” que oscilaron entre los 25, los 40 y los 80 gramos por captor. Tampoco se daba una buena situación económica para los que deben pujar por el manjar, por eso únicamente nueve empresas acudieron ayer a la rula riosellana para participar en el proceso. El pasado año había catorce.

Un fallo tecnológico no permitió realizar la subasta de forma digital, así que el secretario de la Cofradía de pescadores, José Manuel Gutiérrez, inició el proceso a viva voz, “a la antigua”. Y partió de una cifra de 5.000 euros, que fue bajando de 50 en 50 euros sin que nadie alrededor levantara la mano para detener el precio y adquirirlas. Hasta que Luisa Cajigal, “que no había venido a comprar”, terminó por alzar la suya: “Vi que estaba bajando y bajando, y no lo compraba nadie, y mira, tenemos que colaborar con los marineros, si no lo hacemos se nos va todo abajo, si no movemos nosotros nuestra economía y miramos por nuestros productos, ¿quién lo va a hacer?”, decía la hostelera que también regenta en Vega el restaurante Miradoriu y una conservera vinculada al establecimiento hostelero Güeyu Mar, donde inicialmente se iba a ofrecer el producto. “Si nos cierran las comeremos, si no, las venderemos”, asumía Cajigal.

Una tercera opción será utilizar parte “para la conservera” donde ya se hacen pruebas para el envasado de gulas riosellanas. “Aunque todas no irán para esa labor. Como no venía con la idea de comprar, no sé muy bien qué haremos con ellas, lo importante es mover la economía, hay que ayudarse, estos chavales salen a angulas muchas horas” con resultados de capturas exiguos. Que se lo digan a Bautista Zornoza que estuvo en San Antolín “ocho horas” durante la noche para lograr pesar ayer en Ribadesella 25 gramos. “Lo peor van a ser los precios”, auguraba el pescador llanisco.

Y lo corroboraba Manuel Buenaga, patrón mayor de la Cofradía. “Este año va a ser complicado, los precios, en cuanto haya más cantidad de angula, no sé cómo van a oscilar. Este es un producto que genera mucho dinero, pero los restaurantes tienen que hacer mucha inversión para obtenerlo y viendo cómo están las cosas lo veo fastidiado”, auguraba media hora antes de que el Presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, anunciara el cierre de las actividades no esenciales, incluida la hostelera. “Como no se venda para criar anguilas en las fábricas, este año va a ser malo para los anguleros”, previó el marinero.

La temporada que comenzó el pasado domingo concluirá el próximo 28 de febrero de 2021. Los recolectores tienen pensado sumar más capturas durante la “oscurada” de noviembre, cuando las condiciones sean más propicias para la práctica artesanal de la pesca de la angula. No obstante, mucho habrá que sumar para que , como el pasado año, se puedan rular en Ribadesella 1.413 kilos de angula, que supusieron unos ingresos de 541.948 euros.