Peñamellera Baja quiere iniciar ya en 2021 la obra de la residencia de mayores

Aún no hay una fórmula de financiación concreta para ejecutar los planes locales, pero el regidor considera que la residencia podría tener encaje en “alguno de los fondos europeos previstos para las comunidades autónomas o haciendo uso del remanente de tesorería” del Consistorio.

El regidor asume que “ha sido imposible llegar a acuerdos” con la consejería de Derechos Sociales y Bienestar, que no ha encontrado encaje para ninguna de las propuestas del municipio. “Entendemos la falta de inversiones porque desconocemos la deriva a la que nos lleva la pandemia, pero tenemos que pensar en el futuro”, señala Fernández. “No podemos paralizar las actividades, la residencia de Panes será no sólo un importantísimo servicio que demandan nuestros mayores, sino también un yacimiento de empleo importante en la zona”, asegura, justo en el momento en el que más se habla de paliar la despoblación rural.

El Consistorio prevé levantar el centro en una parcela ubicada frente al colegio Jovellanos

Terreno y servicios

No es la primera vez que el gobierno peñamellerano da un paso al frente ante las negativas o el silencio del Ejecutivo autonómico. Su apuesta por la residencia se materializó ya en 2018, con la adquisición de los terrenos para edificar el complejo para mayores, frente al colegio público Jovellanos, en unas parcelas que “ya tienen todos los servicios y reúnen las condiciones urbanísticas para levantar la instalación”.

Por ahora, añade el Alcalde, “no sabemos cómo será la fórmula de gestión”. “Hay voces que apuntan a que el modelo de residencia cambiará con respecto a lo que veníamos acostumbrados, lo iremos viendo”, explicó.

No será el único proyecto que impulse la administración local. Según avanzó el regidor, el gobierno municipal esboza ya un cambio para el centro de Panes, la capital. “Debemos urbanizar y ordenar los viales del trayecto que va de La Herrén hasta el Parque”, explica, sobre una actuación que también afectará a la calleja de Sordo para no sólo mejorar su estado, también la movilidad. “Es un proyecto ambicioso de reordenación en el que la idea es ganar más espacios para el peatón, aunque no se eliminarán aparcamientos, sino que cambiarán de lugar”, concluyó.