“Lamentablemente es un espectáculo que casi todos los días contemplo desde mi ventana. Me da mucha pena de la gente mayor de pie o en sillas de rueda esperando. Lo triste de esto es que la construcción de este centro de salud es relativamente reciente y fue premiada por el Colegio de arquitectos”, apunta Ramón Hevia, vecino de Cangas de Onís, ilustrando una queja habitual de los usuarios de la instalación: las colas que tienen que soportar a la intemperie para recibir atención médica en la rampa de acceso, que se prolongan a la calle de la Cárcel.

La situación no es nueva, y algunos vecinos reclaman que se levante un equipamiento nuevo, algo que ya se barajó hace algunos años, en tiempos del alcalde Alfredo García. Ramón Hevia no va tan allá, pero asegura que “techar la rampa es vital”. Y Orlando Suárez recalca al respecto que “en ese pasillo de la rampa es muy fácil hacer un techo y no creo que cueste tanto”.

Las críticas de los usuarios son habituales. “Es que la ubicación del centro de salud, así como su propia estructura, son totalmente inadecuados para su fin esencial”, apunta Ángel Lueje, mientras Celia Gutiérrez subraya que “la mayoría de los que están en la cola son gente mayor esperando por la vacuna de la gripe. Si no la tienen, la cogerán allí lloviendo y con una cola de aquí a pasado mañana. De pena”.

“Puedo entender el cabreo de los vecinos. Ahora a nadie se nos ocurre buscar una solución factible: una visera provisional, lo más estética posible; una sala de espera en un lado de la casa cultura, conectada por pantallas que informan de los turnos... hay soluciones. La verdad que pasaron los tiempos del nuevo centro de salud de Contranquil”, señala José Antonio Gutiérrez, quien añade: “estudiar posibilidades del Internado Femenino, algo creo que se puede hacer. Como usuario del centro de forma puntual, la atención fue impecable, tanto médica como administrativa. Lo comprobé con mi madre, en los últimos meses de su vida, no tengo palabras para agradecer la atención prestada. Creo que debemos ser más positivos”.