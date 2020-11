Denuncian el cierre del acceso a los Lagos pese a que los aparcamientos están vacíos

Las autoridades del Parque se escudan en la pandemia para defender su gestión. Se lo explicaron al alcalde cangués, José Manuel González (PP), quien solicitó hace dos semanas una reunión porque se habían registrado un mes atrás en Covadonga caravanas como la de este sábado. “Me transmitieron que, a causa de la pandemia, hay un cupo máximo de 200 coches, a partir del cual se cierra el acceso a los Lagos”, detalló el regidor, quien reclamó soluciones.

Hubo acuerdo: mejorar la información en los paneles que la DGT tiene en los accesos a Covadonga, así como la señalización vertical y horizontal en la rotonda para evitar que los coches se queden allí parados cuando la barrera está bajada. Pero el Parque rechazó la presencia en la rotonda de controladores-informadores, alegando que no tiene suficiente personal.

Mientras, los vecinos están de uñas. El empresario Antón Puente se encontró el sábado con una larga fila de coches y la barrera cerrada, pero supo por un amigo que bajaba en ese momento de los Lagos que el aparcamiento de Buferrera estaba casi vacío. Él mismo lo comprobó más tarde. “Es una auténtica vergüenza que en noviembre, cuando apenas hay visitantes, se cierre el acceso a los Lagos. Con lo que luchamos para conseguir que se ordenara el acceso, que ahora haya llegado esta dictadura… Estoy indignado”, señaló.

Otro empresario local, Vicente Cosío, tiene cerrado su restaurante en El Peregrino, por lo que los atascos no le afectan ahora económicamente, “pero la mala imagen no la borra nadie”. Añadió: “Cierran la barrera como por arte de magia y no la vuelven a subir hasta que bajan treinta coches. Claro, en verano treinta coches bajan en cinco minutos, pero en noviembre… Es un desastre. Y, mientras tanto, el aparcamiento de Buferrera vacío. Es el pan nuestro de cada día”, se quejó. Reclamó un controlador en Covadonga y otro en la bifurcación hacia La Tiese y Buferrera, para cerrar el acceso solo cuando los aparcamientos (suman 350 plazas) estén llenos. “No saben más que cerrar, limitar, poner cadenas y prohibir”, criticó. Cosío ve “lógico” que se cierre el acceso cuando hay autobuses-lanzadera a los Lagos, pero no en esta época del año. Opinó que solucionar el problema “no es tan difícil, ni tan caro, solo hace falta tener voluntad”, añadió.

El parque nacional está “abandonado a su suerte. Muerto”, denunció un montañero cangués, que sostiene que la gestión de los Picos es “la peor de todos los parques del mundo”. Habla con conocimiento: visitó parques nacionales de medio mundo y todos los españoles, salvo el de Cabañeros. El año pasado viajó a cinco de Estados Unidos: Yosemite, Gran Cañón, Monument Valley, Deep Valley y Zion. Pagó unos 60 euros por un pase que permite visitar todos los parques nacionales del país, sin límite de veces, durante un año. “Ves aquello y cuando vuelves aquí se te cae el alma a los pies”, lamentó.

“Cuando llegas a un parque en Estados Unidos encuentras una caseta donde los rangers (guardas) te dan un folleto en el idioma que desees con toda la información y los servicios para moverte: rutas, centro de recepción, centros de interpretación…”, apuntó. “Dejas el coche en un aparcamiento inmenso y hay autobuses-lanzadera eléctricos que te van dejando a la entrada de todos los senderos que tienen marcados”, añadió. “Está todo perfectamente organizado, no hay ni un papel por el suelo. Allí saben disfrutar de sus parques”, relató el cangués, al que le gustaría que se copiara en España ese modelo de gestión.