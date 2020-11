Exigen proteger al lobo en toda España y juzgan “ilegal” la gestión que realizan las comunidades

Ascel sale así al paso de la reclamación de los gobiernos de Castilla y León, Galicia, Cantabria y Asturias para que no se incremente la protección del lobo para no “complicar su gestión”. Según el colectivo ecologista, los ejecutivos de las cuatro regiones del Noroeste alimentan “infundios” sobre el lobo, una especie que presenta en España un estado de conservación “desfavorable e inadecuado”, según la última evaluación sexenal de la Unión Europea (2013-2018). Solo esta calificación justifica que se proteja al lobo en todo el Estado, según Ascel, que achaca la delicada situación de la especie a la gestión de las comunidades autónomas, que considera “no solo inadecuada, sino ilegal, y no ofrece ningún resultado práctico en los objetivos que teóricamente persigue: reducción de la conflictividad con el sector primario, mejora de la percepción y de la tolerancia social hacia la especie, alcanzar el objetivo legal europeo de un estado de conservación favorable, etcétera”.

El colectivo conservacionista, contra las aseveraciones de las comunidades que se oponen a incrementar la protección del lobo, esgrime con datos recabados de estudios e informes aspectos como que la incidencia de la especie sobre el sector ganadero “no justifica ni ampara” su desprotección, ni que se cace. Datos concretos: la afección anual en Asturias del lobo afecta “al 0,86 por ciento del conjunto de la cabaña ganadera” y a solo “el 1,12 por ciento de la ganadería en extensivo”. Además, el promedio de la afección económica achacada oficialmente al lobo por el sector primario en el período 2000- 2013 supone, con respecto a la renta agraria de producción animal de ese último ejercicio, un 0,2 por ciento en Asturias.

La asociación, que preside Ignacio Martínez, critica y rechaza que algunas comunidades del Noroeste consideren “la explotación cinegética de una especie protegida como un recurso biológico aprovechable y sostenible en sí mismo”. Y defiende que la “gestión letal” de lobos “no repercute ni en la reducción de la conflictividad socioeconómica (daños), ni en la mejora de la percepción de la especie, sino todo lo contrario”.

“Cuando las comunidades autónomas afirman que la mejor forma de conservar y gestionar esta emblemática y simbólica especie es reduciendo el conflicto social y mediático que se genera a su alrededor están mostrando una hipocresía sin igual, dado que son ellas las que alimentan y manejan el supuesto conflicto”, critica Ascel. Y añade: esa hipocresía alcanza el paroxismo cuando se escribe: ‘el objetivo final que todos perseguimos, que no es otro que su conservación’”.