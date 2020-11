El buen “güeyu” inversor en Ribadesella de uno de los dueños de Vega Sicilia

El mismo buen “güeyu” que ha tenido el empresario Juan Carlos Álvarez, miembro de la familia propietaria del grupo El Enebro, al que pertenecen, entre otros, Eulen y las famosas bodegas Vega Sicilia, quien apostó por invertir en el proyecto de Abel Álvarez a título personal en sus comienzos.

El riosellano puede respirar tranquilo hoy en día pese al mal momento que atraviesa el sector. “La hostelería en Asturias está muerta”, sostiene uno de los pocos restauradores que mantienen en activo en la actualidad prácticamente a toda su plantilla, que no es pequeña, todo lo contrario: un total de 12 empleados, una cifra más que considerable para lo que es el tejido empresarial en Ribadesella. “Tengo a uno en ERTE y no por necesidad nuestra, sino por cuestiones suyas”, explica.

No oculta que lejos de estar de capa caída, en Güeyu Mar están estos días a tope. Todo gracias a sus conservas: en 2017 decidió enlatar el producto del mar a la brasa (sardinas, bonito, mejillones, pulpo...) que tantos parabienes recibía cuando lo servía a sus comensales en su restaurante junto a la playa de Vega. Entre aquellos clientes figuraban, y figuran, los miembros de la familia Álvarez, veraneantes fijos en la zona, tan veteranos como discretos.

Así las cosas, a punto estuvo la bodega Vega Sicilia de entrar en su proyecto conservero, pero finalmente la firma lo descartó por cuestiones empresariales. No obstante, Juan Carlos Álvarez se animó a invertir por su cuenta, a título personal.

El empresario es uno de los siete hijos del fundador de El Enebro, el leonés David Álvarez, quien falleció en 2015 en medio de una guerra familiar que dividió (y divide) a su prole: por un lado, María José, al frente de Eulen, y Jesús David; por otro, el resto de los hijos, con mando en Vega Sicilia y entre los que figura Juan Carlos.

La decisión de este último de apostar por su cuenta por Güeyu Mar le salió bien. “Yo le pregunté que por qué invertir aquí, con todas las posibilidades que tendría a su alcance. Me dijo que porque una conservera genera empleo”, explica Abel Álvarez.

Dicho y hecho. La conservera es en la actualidad el motor de la empresa del riosellano, cuya buena mano con el enlatado no para de generarle buenas noticias, elogios y, lo más importante, estabilidad. Estos días están a tope de trabajo, sobre todo, por la venta por internet, que crece a pasos agigantados. El último empujón ha llegado de Inglaterra: “Hemos facturado hasta tres pedidos diarios para Londres”. Todo fue por una reseña en la prensa británica. “Se nos disparó la venta, empezaron a llegar peticiones y no dudé en atenderlas”, señala Abel Álvarez, convencido de que cuando la pandemia pase “la hostelería no será como la conocemos”.

Y matiza: “La hostelería aquí es el verano y poco más, luego, el resto del año, hay que pensar en otra cosa”. Él lo pensó y empezó a enlatar los peces que con tanto éxito servía en las mesas de un restaurante que los pasados meses de julio y agosto estuvo a tope, como tantos otros en Asturias y, concretamente, en el Oriente, una de las zonas turísticas más importantes de España.

“Pero todo cambiará. Creo que la gente cada vez se decantará más por la ‘telecomida’, por disfrutar de un buen plato en su casa, cómodamente y como quiera”, concluye.