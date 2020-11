Ribadesella, con el corazón “dolorido y desbordado” para despedir a Daniel Peón

Daniel Peón era, a juicio de quienes lo querían, una persona insustituible, pero “hay que elevar la mirada más allá de lo que estamos viendo”, propuso Cabal. “La muerte tiene un poder muy grande y no entiende de nada, es una realidad que está cerca de nosotros siempre. La única alternativa que tenemos es ver más allá, en ello hay que poner la mirada y el corazón. No es verdad que la muerte tenga la última palabra. No es verdad que el destino de Daniel sea un simple cementerio”, explicó el sacerdote. Pero lo hizo consciente de que “a los que quedamos aquí nos duele”.

Sin embargo, apuntó, “la vida es un soplo comparándola con la eternidad. Esta vida es una escuela para entrar en la vida definitiva a la que todos estamos llamados. Entrar en el cielo no nos quita la vida, pero aquellos que ponen su confianza en Dios encuentran en él consuelo y esperanza. Si nos quedamos en la pena y la tristeza se apoderarán de nosotros. Si ponemos en Dios nuestra confianza nos dará consuelo para vivir y la certeza de que no hoy despedimos a Daniel para siempre, sino que le damos un hasta luego. Porque a la vuelta de la esquina nos volveremos a encontrar con él”, abundó.

Daniel vivía en el pueblo riosellano de Abéu, con su padre, y se había criado en la localidad llanisca de Nueva, con su madre. Desde el concejo de Llanes acudieron sus amigos, con quienes creció y vivió la mayor parte de su experiencia vital. Pero sus vecinos riosellanos también lo despidieron con pena y entre sollozos.