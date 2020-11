Cabra “al llombu” en Llanes

Sordo, de 32 años, reside en Santa Eulalia de Carranzo, aunque mamó la pasión por la ganadería en La Galguera, viendo trabajar a su abuelo. El sector primario no es su principal ocupación, lo tiene como complemento de otras actividades como la hostelería, aunque entre la temporada baja y la pandemia no quedan en ella muchas opciones.

La aventura del pastor tuvo lugar el sábado. “Hacía tiempo que no sabía de las cabras, así que subí a verlas a una zona encima de Purón que se llama La Cabaña del Oso. De la que fui no vi nada, estaban dispersas, y entonces sentí moverse algo entre los arbustos: allí estaba el lobu. A cincuenta metros de donde lo vi sentí un campanu y vi a la cabra en el suelo con una dentellada a la altura del cuello. No estaban todas, faltaba alguna más, que todavía no encontramos”.

Al comprobar la situación, Sordo no se lo pensó dos veces, “cogí a la cabra y la tuve que transportar al llombu”. Pero ha decidido que esto se tiene que acabar. “En cuanto baje las voy a vender, dejaré la yegua o las vacas e igual dos o tres cabras, o ninguna... cada vez que subes arriba llevas un disgusto, y estamos todos igual”, apunta, decidido, el ganadero llanisco. David señala que en el área de La Borbolla “somos una pila de ellos” los que tienen ganado, pero matiza que “estamos en peligro de extinción, muchos salen a trabajar fuera porque así no se puede estar”. Otro ejemplo del hartazgo del sector primario por los constantes daños del lobo a sus reses.