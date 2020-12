El Ayuntamiento de Piloña eliminará la tasa de terrazas para los hosteleros durante 2021. Y si el cierre persiste no les cobrará tampoco la que “aún no hemos pasado de este 2020, porque no es el momento para hacerlo”. Lo anunció el alcalde, Iván Allende, quien reconoció que la iniciativa ha sido aprobada de forma unánime por los grupos del PSOE y del PP. Las arcas municipales dejarán de percibir así más de 30.000 euros. Será “una ayuda pequeña”, reconoció el primer edil.

La exención de la tasa por ocupación de la vía pública “animó este año a la ampliación de terrazas de los negocios, todos hemos visto que una villa sin comercio y hostelería es un lugar deprimente, ellos dan vida a los pueblos y por eso debemos ayudarles”.

El regidor añadió que “trataremos de hacer campañas y dinamizar un poco la actividad”. “Las partidas del presupuesto en cuanto a Festejos y Cultura se van a mantener el próximo año porque, si todo va bien y estamos abiertos, intentaremos hacer actividades durante todo al año para atraer visitantes e incentivar que la gente salga a la calle y consuma”, señaló.

Los empresarios también tomarán iniciativas. Según explicó Conchita García, del colectivo Agostiellu, la campaña de Navidad será el pistoletazo de salida. Se harán “sorteos de adviento en los que pondremos en movimiento 2.000 euros”, indicó García.