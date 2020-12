Quejas entre los cazadores por el fin de la moratoria de caza en el parque nacional

La prohibición de cazar se debe a la finalización la moratoria establecida para la ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, que permitía la actividad. Su conclusión tendrá graves consecuencias socioeconómicas para los municipios del entorno de estos espacios, entidad que integra a organizaciones del ámbito cinegético, incluyendo Federaciones de Cazadores, propietarios privados, empresas y particulares. El colectivo considera que esta medida no sólo afectará a los propietarios de las fincas, sino que también agravará la ya complicada situación de la economía de los municipios cuyo territorio forma parte del espacio protegido.

En el parque nacional de los Picos de Europa, la vertiente más afectada por la culminación de la moratoria es la leonesa, ya que abarca a los concejos de Valdeón y Sajambre, que suman, entre ambos términos municipales, alrededor de 24.000 hectáreas de terrenos cinegéticos en cuyos respetivos cuarteles se pueden abatir jabalíes, corzos, ciervos, rebecos y lobos, siendo en esa zona del espacio natural protegido la caza una de las principales fuentes de ingresos, aparte, lógicamente, del sector turístico.

“La pérdida económica será bastante grande y que tendrán que reponer de alguna manera. Aparte de que habrá que controlar las poblaciones de animales, que luego pasa lo que pasa. Pero, si no se puede cazar, al estar prohibido, no lo podrán hacer ni los guardas ni los no guardas”, explica el cangués Kiko Sarmiento, integrante de la cuadrilla del Pozu los Llobos. “Si quieren parque nacional es lo que hay. Es muy guapo chupar subvenciones y querer cazar. Ya lo sabían de hace años”, sentencia.

Se da la circunstancia de que muchos de los habitantes de los pueblos situados en el interior del Parque o en zonas limítrofes viven de la caza y, sobre todo, de las monterías que se organizan en las fincas situadas en el interior. A ello se suman dueños de hoteles, restaurantes, gasolineras y muchos colectivos y negocios más que también resultarán afectados por el fin de la moratoria.

“Golpe definitivo”

“Como nadie lo ha remediado, desde el pasado cinco de diciembre los Parques Nacionales de nuestro país han dejado de ser una fuente de riqueza, creación de empleo y fijación de población en el medio rural, para pasar a costar más de 320 millones de euros a los españoles, en plena crisis económica mundial”, señalaron responsables de la Federación Española de Caza.

“Tanto desde la Federación de Caza como desde la Fundación Artemisan lamentamos que el Gobierno de España haya hecho oídos sordos al clamor de una España vaciada que, con el fin de la moratoria de la prohibición de cazar en estos espacios”, señala el colectivo. “Supone que se va a sufrir un golpe definitivo, al perderse una de las fuentes de riqueza más importantes para los municipios del entorno de estos parques”, añadieron responsables de la entidad.