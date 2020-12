“El lobo no come terneros”, afirma un libro de texto de un centro del Oriente que indigna a padres y ganaderos

Según los ganaderos, han sido unos padres de Cabrales los que han hecho notar la existencia del material docente, si bien no ha trascendido de qué centro educativo se trata. No obstante, señalan, se trata de un libro de primer curso de Primaria de Lengua castellana y de una conocida editorial, se maneja no sólo en algún centro del oriente de Asturias, sino también en otros de la comunidad autónoma.

En concreto, el texto habla de un “lobo bueno” que “no consume carne de aves o terneros”. “No se come a nadie. A nadie disgusta. Y a nadie molesta”, reza el contenido con el que trabajan los escolares. Propone además actividades para que los niños completen las palabras que faltan en algunas frases o utilicen sinónimos. Una de ellas comienza expresando que “El lobo no come terneros” y a continuación invita a usar un verbo equivalente al de la anterior sentencia. En este caso, el ejercicio correcto consiste en construir la oración “El lobo no devora terneros”.

Hay más ejercicios prácticos. Uno que plantea marcar con una X las afirmaciones que sean verdaderas. En este caso las correctas son “El lobo no se come a nadie” y “El lobo no molesta a nadie”. Queda excluida, por falsa según el material docente, la siguiente: “El lobo molesta a sus vecinos”.

“Normal que luego salgan de los colegios viviendo en los mundos de yupi. Una cosa es posicionarse si estás a favor y otra muy distinta es enseñar esto, cuando es un depredador, un carnívoro, que ataca a animales salvajes o domésticos”, señala un ganadero en redes, que opina que “nunca deberían tocar este tema” a través de un libro de texto.

“¿Qué no hay adoctrinamiento en la educación? Ahora resulta que el lobo come lechuga. Esta es la percepción de la realidad que están enseñando a niños de 6 años en los colegios”, añade.

“Vergonzoso el adoctrinamiento. Normal que luego los guajes digan, como en Estados Unidos, que el Colacao lo dan las vacas marrones”, señalan desde otro perfil en redes sociales, donde se ha generado una intensa polémica.